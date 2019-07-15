وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس بـ«التصنيع الوطنية».. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، للعمل بالشركة في المدن التالية (الدمام، حائل)، بمسميات (مُهندس ميكانيكي، ومُمثل التسويق وتطوير الأعمال، ومُمثل المبيعات)؛ وذلك وفقاً للشروط والمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – مُهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer) (حائل):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصيانة كمهندس ميكانيكي في صناعات البلاستيك أو صناعات ذات صلة.

2 – مُمثل التسويق وتطوير الأعمال (Representative، Marketing & BD) (الدمام):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

– أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

– مهارات إدارة العلاقات.

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3 – مُمثل المبيعات (Representative، Sales) (الدمام):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

– أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

– مهارات إدارة العلاقات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1 – مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer) (حائل): (اضغط هنا).

2 – مُمثل التسويق وتطوير الأعمال (Representative، Marketing & BD) (الدمام): (اضغط هنا).

3 – مُمثل المبيعات (Representative، Sales) (الدمام): (اضغط هنا).

