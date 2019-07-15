أمين العاصمة المقدسة يوجه بالسماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح يوم العيد وأيام التشريق

وجَّه أمين العاصمة المقدسة، ‏المهندس محمد القويحص، بالسماح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق للأهالي.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت أمانة العاصمة المقدسة: «معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص يوجه بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق للأهالي، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية وتوفر الاشتراطات الصحية».

كما أصدر أمين العاصمة المقدسة قرارا بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، مُطالبًا الأهالي الراغبين في الذبح التوجه الى المسالخ المعتمدة، وهي: مسلخ العكيشية، مسلخ المعيصم.

ودعت الأمانة الأهالي للتوجه إلى مسلخ المعيصم، بعد تطويره وتحسين آلية العمل به؛ حيث تبلغ مساحته 3000 متر مربع وطاقته الاستيعابية 20336 رأسًا في اليوم.