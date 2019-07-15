شكرا لقرائتكم غريفيث قلق من إعدامات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-15 غريفيث قلق من إعدامات الحوثي متابعات الخليج 365 - واس حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم.

جاء هذا في بيان مقتضب للمبعوث الدولي نشره على مكتبه على “تويتر” أعرب فيه عن قلقه من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء.

وأكد غريفيث أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث قلق من إعدامات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.