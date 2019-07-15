تعرف على جدول مباريات الدرجة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020

في تغطية مستمرة لأخبار الكرة السعودية، نتابع عن كثب أخبار الكرة السعودية وخاصة دوري محمد بن سلمان دوري المحترفين السعودي والذي سينطلق الثلاثاء 20 أغسطس القادم، حيث قامت لجنة المسابقات المشرفة على تنسيق الدوري بالإعلان عن تفاصيل جدول مباريات الدرجة الأولى في إطار منافسات موسم 2019-2020، الدوري السعودي للمحترفين.

ونتابع معكم من خلال مقالنا عرضا تفصيليا لمباريات الدرجة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وقد تم الإتفاق على أن ينتهي الدوري السعودي في اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك 2020.

الدوري السعودي للمحترفين

Advertisements

أعلنت لجنة المسابقات والمشرفة على تنظيم إقامة مباريات دوري محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين، موعد انطلاق مباريات الدرجة الأولى بمشاركة 20 ناديا رياضيا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20 من أغسطس المقبل على أن تنتهي مباريات الدوري السعودي رابع أيام عيد الفطر، وقد قامت بوضع جدولا تفصيليا لمواعيد المباريات بين الأندية المشاركة.

موعد الدوري السعودي للمحترفين مباريات الدرجة الأولى

ومن أجلك عزيزي متابع كرة القدم السعودية، لمعرفة موعد مباريات النادي الرياضي الذي تقوم بتشجيعه يمكنكم زيارة الرابط التالي من أجل معرفة مباريات الأندية المختلفة، مباريات دوري المحترفين السعودي.

وقد حددت لجنة المسابقات على أن تقام مباريات الدوري السعودي للمحترفين أسبوعيا يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يتم إقامة 5 لقاءات في نفس اليوم، على أن تبدأ المباراه في فصل الصيف في تمام الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 7:30 مساء، أما خلال الشتائ تقام المباراة ما بين الساعة 2:50 عصرا وحتى السادسة من مساء نفس اليوم.