- 1/2
- 2/2
قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".
وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.
ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".
من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.
وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
"التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل"عيسى الحربي الخليج 365 2019-07-15
قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".
وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.
ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".
من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.
وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:42 AM
"تقويم التعليم" كشفت عن شروط الرخصة المهنية بأنواعها الثلاثة
قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".
وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.
ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".
من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.
وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
، "التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.