، "التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تقويم التعليم" كشفت عن شروط الرخصة المهنية بأنواعها الثلاثة

قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".

وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.

ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.