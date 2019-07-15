، مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية بالرياض ،

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تحقق الجهات الأمنية بمدينة الرياض في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم داخل أحد الأندية بجنوب غرب الرياض، بعد أن اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.
وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.
مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية بالرياضسعود الدعجاني الخليج 365 2019-07-15
تحقق الجهات الأمنية بمدينة الرياض في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم داخل أحد الأندية بجنوب غرب الرياض، بعد أن اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.
وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:15 AM
الجهات الأمنية باشرت الجريمة لمعرفة أسبابها ودوافعها
تحقق الجهات الأمنية بمدينة الرياض في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم داخل أحد الأندية بجنوب غرب الرياض، بعد أن اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.
وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.
، مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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