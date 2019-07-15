، بهدف محرز القاتل.. الجزائر تصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا "مصر 2019" بفوزه على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدوري لحساب منافسات دور نصف النهائي للبطولة.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل بالدقيقة 40 بعرضية من نجم مانشستر سيتي رياض محرز اصطدمت بالمدافع النيجيري ويليام إيكونغ ليتحول مسارها نحو الشباك معلنة عن هدف التقدم، وتمكن منتخب نيجيريا من إدراك التعادل بالدقيقة 73 عن طريق أوديون إيغالو من علامة الجزاء قبل أن يمنح رياض محرز بطاقة الترشح لمحاربي الصحراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع من ركلة حرة ثابتة نفذها بقوة داخل الشباك.



وسيقابل المنتخب الجزائري في المشهد الختامي منتخب السنغال الفائز على تونس بهدف وحيد.