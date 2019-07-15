، بهدف محرز القاتل.. الجزائر تصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا "مصر 2019" بفوزه على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدوري لحساب منافسات دور نصف النهائي للبطولة.
افتتح المنتخب الجزائري التسجيل بالدقيقة 40 بعرضية من نجم مانشستر سيتي رياض محرز اصطدمت بالمدافع النيجيري ويليام إيكونغ ليتحول مسارها نحو الشباك معلنة عن هدف التقدم، وتمكن منتخب نيجيريا من إدراك التعادل بالدقيقة 73 عن طريق أوديون إيغالو من علامة الجزاء قبل أن يمنح رياض محرز بطاقة الترشح لمحاربي الصحراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع من ركلة حرة ثابتة نفذها بقوة داخل الشباك.
وسيقابل المنتخب الجزائري في المشهد الختامي منتخب السنغال الفائز على تونس بهدف وحيد.
بهدف محرز القاتل.. الجزائر تصل إلى نهائي كأس أمم إفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-15
تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا "مصر 2019" بفوزه على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدوري لحساب منافسات دور نصف النهائي للبطولة.
افتتح المنتخب الجزائري التسجيل بالدقيقة 40 بعرضية من نجم مانشستر سيتي رياض محرز اصطدمت بالمدافع النيجيري ويليام إيكونغ ليتحول مسارها نحو الشباك معلنة عن هدف التقدم، وتمكن منتخب نيجيريا من إدراك التعادل بالدقيقة 73 عن طريق أوديون إيغالو من علامة الجزاء قبل أن يمنح رياض محرز بطاقة الترشح لمحاربي الصحراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع من ركلة حرة ثابتة نفذها بقوة داخل الشباك.
وسيقابل المنتخب الجزائري في المشهد الختامي منتخب السنغال الفائز على تونس بهدف وحيد.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:22 AM
تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا "مصر 2019" بفوزه على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدوري لحساب منافسات دور نصف النهائي للبطولة.
افتتح المنتخب الجزائري التسجيل بالدقيقة 40 بعرضية من نجم مانشستر سيتي رياض محرز اصطدمت بالمدافع النيجيري ويليام إيكونغ ليتحول مسارها نحو الشباك معلنة عن هدف التقدم، وتمكن منتخب نيجيريا من إدراك التعادل بالدقيقة 73 عن طريق أوديون إيغالو من علامة الجزاء قبل أن يمنح رياض محرز بطاقة الترشح لمحاربي الصحراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع من ركلة حرة ثابتة نفذها بقوة داخل الشباك.
وسيقابل المنتخب الجزائري في المشهد الختامي منتخب السنغال الفائز على تونس بهدف وحيد.
، بهدف محرز القاتل.. الجزائر تصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف محرز القاتل.. الجزائر تصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.