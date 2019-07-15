محمد بن مسعود - الدمام - أتلفت 16 برميلاً من النكهات منتهية الصلاحية دهم مراقبو بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مصنع حلويات داخل شقة سكنية في عمارة تسكنها عمالة وافدة بحي الطحلاوي جنوب المحافظة وتديره العمالة الوافدة. وأوضحت مصادر "الخليج 365" أنه تم إتلاف 16 برميل مواد أولية تحتوي على نكهات من الفراولة والشيكولاتة والمانجو منتهية الصلاحية، وأكثر من 50 صحن حلويات كبير كانت جاهزة لنقلها إلى مراكز للبيع، كما تم التحفظ على 10 من العاملين بالمصنع يحملون مهنًا ما بين عامل غسيل وكي ومندوب مبيعات وعامل منزلي، وأغلقت البلدية الموقع. Advertisements "بلدية جنوب جدة" تُدهم مصنعًا للحلويات بشقة سكنية تديره عمالة وافدة عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-15 دهم مراقبو بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مصنع حلويات داخل شقة سكنية في عمارة تسكنها عمالة وافدة بحي الطحلاوي جنوب المحافظة وتديره العمالة الوافدة. وأوضحت مصادر "الخليج 365" أنه تم إتلاف 16 برميل مواد أولية تحتوي على نكهات من الفراولة والشيكولاتة والمانجو منتهية الصلاحية، وأكثر من 50 صحن حلويات كبير كانت جاهزة لنقلها إلى مراكز للبيع، كما تم التحفظ على 10 من العاملين بالمصنع يحملون مهنًا ما بين عامل غسيل وكي ومندوب مبيعات وعامل منزلي، وأغلقت البلدية الموقع. 15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440 12:06 AM أتلفت 16 برميلاً من النكهات منتهية الصلاحية أتلفت 16 برميلاً من النكهات منتهية الصلاحية دهم مراقبو بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مصنع حلويات داخل شقة سكنية في عمارة تسكنها عمالة وافدة بحي الطحلاوي جنوب المحافظة وتديره العمالة الوافدة. وأوضحت مصادر "الخليج 365" أنه تم إتلاف 16 برميل مواد أولية تحتوي على نكهات من الفراولة والشيكولاتة والمانجو منتهية الصلاحية، وأكثر من 50 صحن حلويات كبير كانت جاهزة لنقلها إلى مراكز للبيع، كما تم التحفظ على 10 من العاملين بالمصنع يحملون مهنًا ما بين عامل غسيل وكي ومندوب مبيعات وعامل منزلي، وأغلقت البلدية الموقع. ، "بلدية جنوب جدة" تُدهم مصنعًا للحلويات بشقة سكنية تديره عمالة وافدة ،

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