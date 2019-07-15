، "وقت اللياقة" تحفِّز المتقاعدين في فعاليات "المشي صحة" ،

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نظَّمت المؤسسة العامة للتقاعد فعاليات "المشي صحة" في المدينة الرائدة الرقمية، أحد مشروعات "التقاعد" في مدينة الرياض، بالمشاركة مع "مشاة الرياض"، وبرعاية "وقت اللياقة" التي قدمت هدايا للمشاركين عبارة عن اشتراكات مجانية ضمن المسؤولية الاجتماعية في الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي في "وقت اللياقة" أحمر أعظم، والرئيس التنفيذي للعمليات مايك دومينيك، ومدير العلاقات العامة علي القرني، ومدير مبيعات قطاع الأعمال هيثم غربة.
وانطلقت الفعالية التي أشرف عليها عبدالله الشليخي المدير العام للخدمات التأمينية بمؤسسة التقاعد، وشارك فيها الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع، والمدير التنفيذي لمشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني، باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم ٥ للمدينة الرقمية، وتوزيع الزي الموحد، والتعريف بالفعالية، ثم بداية المشي للمشاركين لمسافة كيلومترَيْن.
وشارك مستشفى الملك سلمان -ممثلاً بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى- بالكشف على المتسابقين بأخذ العلامات الحيوية، وقياس نسبة السكر، والتثقيف الصحي للمتسابقين، إضافة إلى تأمين طاقم طبي من قسم الطوارئ، وتأمين سيارة إسعاف.
وأوضحت مؤسسة "التقاعد" أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة، وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.
"وقت اللياقة" تحفِّز المتقاعدين في فعاليات "المشي صحة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-14
نظَّمت المؤسسة العامة للتقاعد فعاليات "المشي صحة" في المدينة الرائدة الرقمية، أحد مشروعات "التقاعد" في مدينة الرياض، بالمشاركة مع "مشاة الرياض"، وبرعاية "وقت اللياقة" التي قدمت هدايا للمشاركين عبارة عن اشتراكات مجانية ضمن المسؤولية الاجتماعية في الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي في "وقت اللياقة" أحمر أعظم، والرئيس التنفيذي للعمليات مايك دومينيك، ومدير العلاقات العامة علي القرني، ومدير مبيعات قطاع الأعمال هيثم غربة.
وانطلقت الفعالية التي أشرف عليها عبدالله الشليخي المدير العام للخدمات التأمينية بمؤسسة التقاعد، وشارك فيها الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع، والمدير التنفيذي لمشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني، باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم ٥ للمدينة الرقمية، وتوزيع الزي الموحد، والتعريف بالفعالية، ثم بداية المشي للمشاركين لمسافة كيلومترَيْن.
وشارك مستشفى الملك سلمان -ممثلاً بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى- بالكشف على المتسابقين بأخذ العلامات الحيوية، وقياس نسبة السكر، والتثقيف الصحي للمتسابقين، إضافة إلى تأمين طاقم طبي من قسم الطوارئ، وتأمين سيارة إسعاف.
وأوضحت مؤسسة "التقاعد" أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة، وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.
14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
11:59 PM
قدَّمت اشتراكات مجانية ضمن المسؤولية الاجتماعية بالشركة
نظَّمت المؤسسة العامة للتقاعد فعاليات "المشي صحة" في المدينة الرائدة الرقمية، أحد مشروعات "التقاعد" في مدينة الرياض، بالمشاركة مع "مشاة الرياض"، وبرعاية "وقت اللياقة" التي قدمت هدايا للمشاركين عبارة عن اشتراكات مجانية ضمن المسؤولية الاجتماعية في الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي في "وقت اللياقة" أحمر أعظم، والرئيس التنفيذي للعمليات مايك دومينيك، ومدير العلاقات العامة علي القرني، ومدير مبيعات قطاع الأعمال هيثم غربة.
وانطلقت الفعالية التي أشرف عليها عبدالله الشليخي المدير العام للخدمات التأمينية بمؤسسة التقاعد، وشارك فيها الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع، والمدير التنفيذي لمشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني، باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم ٥ للمدينة الرقمية، وتوزيع الزي الموحد، والتعريف بالفعالية، ثم بداية المشي للمشاركين لمسافة كيلومترَيْن.
وشارك مستشفى الملك سلمان -ممثلاً بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى- بالكشف على المتسابقين بأخذ العلامات الحيوية، وقياس نسبة السكر، والتثقيف الصحي للمتسابقين، إضافة إلى تأمين طاقم طبي من قسم الطوارئ، وتأمين سيارة إسعاف.
وأوضحت مؤسسة "التقاعد" أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة، وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.
، "وقت اللياقة" تحفِّز المتقاعدين في فعاليات "المشي صحة" ،
المصدر : الخليج 365
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