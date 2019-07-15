صور.. أمير الباحة يعزي ذوي الغامدي الذي استشهد في الحد الجنوبي

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نقل أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، اليوم الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، إلى أسرة رئيس رقباء فهد بن سرحان الغامدي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.
وأكد أمير الباحة خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم أن ما يقوم به الجنود البواسل هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، ودعا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته. من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد الغامدي عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة، مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم مدافعاً عن دينه ووطنه.
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