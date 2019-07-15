أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن من اجتاز كفايات المعلمين حتى قبل عشرة أعوام سيحصل على الرخصة المهنية للمعلم مباشرة دون الحاجة للأختبار.
وقالت الهيئة في ردها على عدد من المتابعين حول من اجتاز عام ١٤٣٠ هـ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ستكون 150 ريالا للعام والخاص على حد سواء”. وتابعت: ” أن الأختبار التربوي العام سيكون موحدا لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فسيتم بناء على تخصص المعلم الجامعي.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “هيئة تقويم التعليم” بشأن من اجتاز “كفايات المعلمين” قبل 10 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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