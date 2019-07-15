الحصيني: خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

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أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني، أن الخسوف الجزئي للقمر يوم الثلاثاء المقبل سوف يُرى في المملكة، مشيراً إلى أنه سيبدأ من الساعة 11:02 مساءً وينتهي 1:59 صباح الأربعاء.
وقال الحصيني عبر حسابه الشخصي على (تويتر) “العالم يترقب خسوفا جزئيا للقمر بعد غداً الثلاثاء يرى بالسعودية والوطن العربي يشاهد جزئياً في السعودية والخليج العربي مدة الخسوف ساعتين و59 دقيقة تقريبا، وهي المدة،التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة يبدأ -بإذن الله – من 11:2 مساء الثلاثاء وينتهي 1:59 صباح الأربعاء”.
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