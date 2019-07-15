:

.

يستمر التوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير تمتد الى الباحة. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد الى منطقة نجران. كما يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.