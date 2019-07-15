بالصور.. ملك ماليزيا يغادر جدة

غادر السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، جدة مساء اليوم الأحد. وكان في وداع جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة الاستاذ صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر وعدد من المسؤولين.

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