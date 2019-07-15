«الصحة» توضح طريقة الاستعلام وحجز الإجازات المرضية إلكترونيًا

بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد منصة «صحة»؛ لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونيًا مع وزارة الخدمة المدنية، أوضحت وزارة الصحة آلية تسجيل الإجازات وكيفية الاستفادة من خدمات المنصة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الاستعلام عن الإجازات الصادرة من منصة «صحة» لا يتطلب التسجيل في المنصة ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط.

وتتيح الخدمة الاستعلام عن الإجازات وحالة طلب الإجازة بالإضافة إلى تصدير وطباعة نسخة منها.

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كما يمكن للأفراد الاستفادة من الخدمة عبر الاستعلام من خلال منصة «بياناتي» الوظيفية على بوابة وزارة الخدمة المدنية.

وتتيح خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية عبر منصة «صحة» تسجيل الإجازات المرضية إلكترونيًا للمرضى من موظفي القطاع الحكومي ومرافقيهم.

وتتميز الخدمة بضمان وصول الإجازة بشكل إلكتروني وعاجل إلى جهة العمل وإبلاغ الموظف بصدورها برسالة نصية، بالإضافة إلى التحقق من بيانات المريض والطبيب والمنشأة الصحية، كما تضمن موثوقية مصدر الإجازة المرضية.