سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الاثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، إن هناك توقعات باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ45 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ18 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة سيحدث بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك ضمن ثلاث ظواهر فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «سنشاهد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13 ذي القعدة 1440هـ، والموافق 16 يوليو الجاري، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة ظهرًا، وهو ما نستغله لتحديد القبلة على مستوى العالم»، لافتًا إلى أن خسوف القمر، سيكون خسوفًا جزئيًّا، وستتم مشاهدته في جميع الدول العربية من الساعة 11 مساء، ويستمر حتى ثلاث ساعات.

وأشار الزعاق إلى اقتران كوكب المشترى مع القمر، أمس السبت، في منظر فريد وجميل ومشاهد بالعين المجردة، واستمرار مشاهد المشترى والقمر على شكل محاذاة، وفي الشرق منهما يقع كوكب الجمال زحل.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، وقت الأذان لصلاة الظهر، ويختفى ظل الكعبة المشرفة لحظة التعامد، فيكون اتجاه الشمس بالنسبة لأى نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة.

يُشار إلى أن المشترى ثاني أكبر جرم في المجموعة الشمسية بعد الشمس، وهو كوكب غازي تستغرق دورته حول الشمس نحو 12 سنة أرضية، وتتغير على هذا الأساس المسافة بينه وبين الأرض؛ اعتمادًا على مدارهما حول الشمس.