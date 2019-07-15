12 شرطا لرخصة مزاولة التعليم

تضمنت المعايير المهنية الوطنية للمعلمين التي أصدرها المركز الوطني للقياس لقياس مستوى المعلمين والمعلمات في 28 تخصصا، 12 معيارا مشتركا يجب توافرها في المعلمين بمختلف التخصصات، يمكن استخدامها من قبل وزارة التعليم في عمليات اختيارات المعلمين الجدد، أو تفعيل ترخيص مزاولة مهنة التدريس في المملكة.

التأهيل والإعداد

بحسب وثيقة أعدها المركز الوطني للقياس بعنوان (المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، المعايير المشتركة لمعلمي جميع التخصصات)، يتفرع من المعايير العامة الـ12 للمعلمين منها 43 معيارا فرعيا، ويمكن استخدام تلك من قبل الجامعات الحكومية والخاصة، لتطوير السياسات الخاصة ببرامج إعداد المعلمين من حيث التأهيل والإعداد، والدعم والتقويم والاعتماد الأكاديمي، فضلا عن الاستفادة منها للتعلم والتدرب الذاتي للمعلم في مرحلة الإعداد والتأهيل، والاستعانة بها كذلك في الكشف عن نواحي القوة والضعف في مرحلة مبكرة من حياته المهنية.

أسس وقواعد

لفتت الوثيقة إلى أن المعايير العامة تمثل لغة مشتركة بين المعلمين من مختلف التخصصات، تعرب عن المتطلبات المهنية التي يشترك فيها جميع المعلمين بغض النظر عن التخصص الدراسي، مثل: طرق التدريس وإدارة الصف والنمو المهني، تتكامل معها المعايير المهنية التخصصية التي تتناولها المعايير المتخصصة بتدريس المواد الدراسية، مثل: التربية الإسلامية والرياضيات والعلوم، وقد أفرد لكل منها معايير خاصة. وتزود المعايير المجتمع ومؤسساته المختلفة بأسس وقواعد وطنية موضوعية واضحة للمعلم المبتدئ؛ مما يسهم في تشكيل فهم اجتماعي عام عن عظم مهنة المعلم، توقع أن يعيد لها مكانتها السابقة التي تحتلها في التصور والتراث الإسلامي.

الإعداد والتحكيم

أشار المركز إلى أن عملية بناء المعايير بدأت بعدد من الخطوات الإجرائية، حيث انطلقت بتكليف لجنة من الخبراء العالميين بإعداد دراسة مسحية للتجارب العالمية في مجال المعايير المهنية للمعلمين، ثم بناء إطار لأحدث التوجهات العالمية في هذا المجال، تبع ذلك إقامة منتدى نظري وإجرائي لإعداد المعايير المحلية وفقا للتعريف بإطار المعايير وإقامة ورش عمل لتدريب لجان الإعداد والتحكيم على بناء المعايير التفصيلية شارك فيها متخصصون من الجامعات السعودية ووزارة التعليم.

المعايير المشتركة لتقييم المعلمين

المجال الأول: المعرفة المهنية

1 المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه (4 معايير فرعية)

2 الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية (6 معايير فرعية)

3 المعرفة بالتخصص وطرق تدريسه (حسب التخصص)

4 المعرفة بطرق وأساليب التدريس العام (5 معايير فرعية)

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5 معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة (4 معايير فرعية)

المجال الثاني: تعزيز التعلم

6 تهيئة فرص لتعلم الطالب وتعزيزه (5 معايير فرعية)

7 تقويم تعلم الطالب وتزويده بتغذية راجعة بناءة (5 معايير فرعية)

المجال الثالث: دعم التعلم

8 بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم (4 معايير فرعية)

9 تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم (معياران فرعيان)

المجال الرابع: المسؤولية المهنية

10 العمل بفاعلية مع الآخرين وتطوير علاقات مثمرة مع أولياء الأمور والمجتمع (3 معايير فرعية)

11 التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية (3 معايير فرعية)

12 الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي (معياران فرعيان)