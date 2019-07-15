إلزام البعثات بطبيب لكل ألف حاج

فيما أكدت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج القادمين، مؤكدة أن الوضع الصحي مطمئن، حددت 7 أمراض ذات أهمية خلال الحج والعمرة، يجب أخذ التطعيمات مسبقا بشأنها، وفق ما أوردته في الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة للحج والعمرة، كما تشترط وزارة الصحة على البعثات الطبية المرافقة للحجاج ​أن يكون عدد الأطباء المرافقين للبعثة بمعدل طبيب واحد على الأقل لكل 1000 حاج.

النواحي الوقائية

قالت في بيان لها: «إنها تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية»، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج، للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج. وأوضحت «الصحة» أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذو القعدة حتى الآن 257.981 حاجا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 87.4 % للحمى الشوكية و67.3 % للحمى الصفراء و95.3 % لشلل الأطفال.

الاشتراطات والإرشادات

بينت وزارة الصحة الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين لأداء العمرة والحج أو للعمل في مناطق الحج والعمرة لموسم 1439، وقالت إنها تشمل:

1 - الحمى الصفراء

حيث تشترط وزارة الصحة في المملكة على القادمين للعمرة أو الحج أو لأي غرض آخر من الدول التي تسري فيها الحمى الصفراء تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول، تثبت حصولهم على لقاح الحمى الصفراء قبل وصولهم للمملكة. شهادة التطعيم للحمى الصفراء تصبح سارية بعد 10 أيام من أخذ اللقاح وتمتد صلاحيتها مدى الحياة.

الدول التي تسري فيها الحمى الصفراء حسب دليل منظمة الصحة العالمية الصحي للسفر الدولي هي كالتالي: دول إفريقيا: أنجولا، بنين، السودان، جنوب السودان، السنغال، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكاميرون، بورندي، تشاد، أوغندا، الكنغو، كوت ديفوار، سيراليون، إثيوبيا، جمهورية الكنغو الديمقراطية، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية.

2 - الحمى الشوكية النيسرية

تشترط وزارة الصحة في المملكة على القادمين للعمرة أو الحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج تقديم شهادة تحصين سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW135)، قبل القدوم للمملكة بمدة لا تقل عن 10 أيام كشرط للحصول على التأشيرة. يجب على الجهة الصحية في البلد القادم منها الحاج، التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على اللقاح في الوقت المحدد وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ إعطائه بصورة واضحة في شهادة التطعيم.

3 - لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW135)

ساري المفعول ومطلوب أيضاً للفئات التالية: المواطنون والمقيمون في مكة المكرمة والمدينة المنورة. حجاج الداخل، جميع العاملين في الحج والعمرة الذين يقتضي عملهم الاتصال المباشر مع الحجاج والمعتمرين.

وقد تقرر السلطات الصحية في المملكة بناءً على تقييم المخاطر إعطاء مضاد حيوي فعال ضد البكتيريا المسببة للحمى الشوكية النيسرية لبعض فئات الحجاج والمعتمرين في منافذ الدخول.

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4 - شلل الأطفال

تشترط وزارة الصحة على القادمين للعمرة أو الحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج من الدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري أو فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح الفموي cVDPV2، وعلى الدول المعرضة لعودة شلل الأطفال تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت حصولهم على اللقاح قبل وصولهم للمملكة. وللقادمين من باكستان، أفغانستان، نيجيريا، إثيوبيا، سورية، اليمن، الصومال، جنوب السودان، ميانمار (بورما) يشترط إثبات التطعيم بأحد اللقاحات التالية: جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ OPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهرا قبل القدوم للمملكة.

5 - الإنفلونزا الموسمية

توصي وزارة الصحة القادمين للعمرة أو الحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج بالتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية الدارج قبل قدومهم للمملكة، بمدة لا تقل عن 10 أيام وخصوصاً كبار السن والحوامل والأطفال أقل من 5 سنوات والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الأعصاب، مرض السكري والسمنة المفرطة، ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، والأمراض الاستقلابية.

6 - متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والالتهابات التنفسية الأخرى

نجحت المملكة في منع الإصابات بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بين الحجاج في المواسم السابقة، إلا أن التهابات الجهاز العلوي التنفسي الأخرى شائعة الحدوث في الحج.

7 - حمى الضنك وفيروس زيكا

تشترط وزارة الصحة على جميع الطائرات والسفن ووسائل النقل المختلفة القادمة من البلدان التي يسري فيها حمى الضنك أو فيروس زيكا إبراز شهادة تثبت إبادة الحشرات (البعوض) على متنها حسب النماذج الدولية. وتوصي وزارة الصحة القادمين للعمرة أو الحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التعرض للدغات البعوض، والتي تشمل النوم في غرف/خيام مكيفة واستخدام طارد البعوض.

البعثات الطبية

تشترط وزارة الصحة على البعثات الطبية المرافقة للحجاج الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية: ​أن يكون عدد الأطباء المرافقين للبعثة بمعدل طبيب واحد على الأقل لكل 1000 حاج. وأن تمثل نسبة أطباء الصحة العامة 20% على الأقل من جملة الأطباء في البعثة الطبية. وأن تقوم كل بعثة طبية بالتعاقد عبر مكتب خدمات الحجاج التابعة له مع شركة داخلية معتمدة ومتخصصة في نقل النفايات الطبية، يغطي فترة عمل البعثة في موسم الحج. وأن توفر كل بعثة غرفة واحدة على الأقل لعزل حالات الاشتباه بالأمراض المعدية في مقر العيادات الطبية. وأن تلتزم البعثة الطبية بالإبلاغ عن الأمراض المعدية واجبة التبليغ في النظام الصحي السعودي باستخدام طرق الإبلاغ المعتمدة.

استقبال حجاج تركيا بماء زمزم

في أجواء احتفائية بهيجة استقبل مكتب الخدمة الميدانية رقم 4 بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا ضيوف الرحمن من دولة تركيا بماء زمزم المبارك والورود. وأوضح رئيس المكتب المطوف نادر أسامة باشا أن المكتب استقبل أول فوج تابع لهم من حجاج تركيا والبالغ عددهم 192 حاجا، مبينا أن مجموعات الخدمة الميدانية بالمؤسسة تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة، لافتا إلى أنه يتم استقبال الحجاج عند وصولهم لمكة المكرمة بماء زمزم والورد والحلويات وتقديم الضيافة لهم، حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم، مبينا أن المكاتب ومؤسسات الطوافة تتنافس في تقديم البرامج المنوعة لدى استقبال ضيوف الرحمن.