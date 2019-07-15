25 جهة تعرض الخطط التشغيلية للجمرات وقطار المشاعر

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، عقدت هيئة تطوير المنطقة حلقة نقاش لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية، قدمت خلالها 10 أوراق عمل تتضمن الخطط المقترحة.

مشاريع جديدة

استعرضت إداراة المشاريع بالهيئة في بداية حلقة النقاش المشاريع الجديدة التي تنفذها بالمشاعر المقدسة والإحصائيات ونسب الإنجاز لكل مشروع، كما استعرضت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لقطار المشاعر، والذي سيتم تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني (شركة سار)، ويستهدف في حج هذا العام نقل أكثر من 360 ألف حاج بواسطة نحو ألفي رحلة عبر 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة.

إدارة الحشود

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قدمت وزارة الحج والعمرة ورقة عمل عن رؤية الوزارة في التفويج لحج هذا العام. كما قدمت قوة أمن المنشآت خطتها التي ستنفذها في حج هذا العام حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة، وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات. كما قدم الأمن العام الخطة التشغيلية والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها في حج هذا العام والاستعدادات والتجهيزات.

تكامل وتنسيق

عرضت إمارة منطقة مكة ورقتها التي تمحورت حول مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج وأبرز الإحصائيات والنسب في هذا الشأن. وأخيرا سردت أمانة العاصمة المقدسة ورقتها حول استعدادات الأمانة لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام. وخرجت حلقة النقاش في الختام بعدة توصيات سيتم الأخذ بها في الخطط التشغيلية للجهات المشاركة خلال موسم حج هذا العام.