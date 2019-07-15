تكافل تدعم 350 ألف طالب بالبرامج والمبادرات

رأس وزير التعليم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد محمد آل الشيخ، في مقر الوزارة، الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، ونوّه الوزير -خلال الاجتماع- بالدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للتعليم وكل ما يحتاجه الطلاب، وتخصيص ميزانية مستمرة سنويا للطلاب والطالبات المحتاجين من مستفيدي المؤسسة، ممن هم في حاجة إلى عناية ورعاية خاصة، نظرا لما يمرّون به من ظروف اجتماعية. وثمّن دور «تكافل» في خدمة الطلاب والطالبات المحتاجين على مستوى المملكة ودعمهم، وما تقدمه من برامج ومبادرات تعليمية واجتماعية، موجها ببذل أقصى الجهود لرعاية هذه الشريحة الغالية، واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسية، أهمها تشكيل لجان المجلس، واستعراض تقرير ما تم إنجازه في المؤسسة، واعتماد مكتب المراجعة الخارجية، إضافة إلى اعتماد القوائم المالية للعام الماضي، فيما أوضح الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد عبدالعزيز العقيلي، أن المؤسسة تدعم أكثر من 350 ألف مستفيد في أكثر من 20 ألف مدرسة، الذين استفادوا من البرامج والمشروعات الموجهة لهم، مثل برنامج الإعانة المالية ومشروع وجبتي، ومشروع كسوتي، ومشروع جائزة تفوُّق، ومشروع دروس التقوية الإلكترونية، ومشروعات أخرى نوعية تصب في مصلحة الطلاب، لاستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي، وإذابة الفوارق بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

مؤسسة تكافل

350 ألف مستفيد

20 ألف مدرسة

تقدم برنامج الإعانة المالية

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مشروع وجبتي

كسوتي

جائزة التفوق

دروس التقوية الإلكترونية