حلول عاجلة لصيانة طرق صهاليل هروب

تفقّد رئيس مركز وساع بمحافظة هروب، أحمد علي العزي، ورئيس فرقة النقل والطرق الثانية مراقب صيانة الطرق الترابية بالمحافظة، علي موسى الذيبي، طريق الصهاليل لبحث الحلول العاجلة لاستمرار أعمال الصيانة، والتي تهدف محافظة هروب خلال خططها المستقبلية إلى جعل الصهاليل مسارا سياحيا، وتحويلها إلى محمية وطنية، نتيجة المقومات السياحية التي تتميز بها الصهاليل، وأكد العزي أن محافظ هروب فيصل ناصر لبدة، وجّه بتنفيذ صيانة طرق الصهاليل، ووضع الحلول العاجلة باستمرار أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الصهاليل تعد من الوجهات السياحية بمحافظة هروب.



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