حملة العيدابي لمحو الأمية تواصل برامجها

عبّر عددٌ من الدارسين في حملة التوعية ومحو الأمية التي تنفذها وزارة التعليم ممثلة بإدارة التعليم بصبيا في قطاع محافظة العيدابي عن سعادتهم بتنفيذ الحملة بقطاع العيدابي وما يتلقونه فيها من دروس ستعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، وواصلت الحملة بتقديم مواد وبرامج دراسية وفعاليات ثقافية وتوعوية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والدينية وغيرها من المجالات التي تلبي احتياجات الدارسين، خاصة في مجال التعليم والتوجيه والتوعية والإرشاد بأساسيات القراءة والكتابة وحفظ العديد من سور القرآن الكريم، واستهدفت الحملة المواطنين والمواطنات في قطاع العيدابي في أماكنهم لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع تحت إشراف وزارة التعليم.



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