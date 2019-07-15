دورات تدريبية صيفية بجامعة طيبة

أقامت جامعة طيبة ممثلة في كلية التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم دورات صيفية تدريبية لمعلمي الوزارة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية والتربوية والمعرفية، وأوضح عميد كلية التربية الدكتور علي آل مقبل أن جامعة طيبة حريصة على تقديم البرامج المختلفة والدورات التدريبية، مشيرا إلى أن كلية التربية لها خبرة عريضة واسعة في هذا المجال. وأبان آل مقبل أن جامعة طيبة بتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني تنفذ في صيف هذا العام عدة دورات مهنية اشتملت على حقائب نوعية في نظريات القيادة، والاختبار والتقويم الدولي، وصياغة وتقويم المناهج الدراسية، وبرامج لتدريب المعلمين على بناء وتصميم الاختبارات في المجال الرياضي. كما تقدم الكلية دورات نظم التدريس الذكية في الرياضيات، ونظام الدعم متعدد المستويات MTSS للرجال والنساء.



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