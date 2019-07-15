السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى مراسم تسليم لوحة مؤشر تطبيق " وطني " لقياس أداء وخدمات الأجهزة العامة بالمنطقة



جيزان ١١ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٩م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مراسم تسليم وإطلاق لوحة مؤشرات " تطبيق وطني " لتقيم الخدمات الحكومية بمنطقة جازان.

واستمع الأمير محمد بن ناصر خلال مراسم إطلاق البرنامج ، إلى شرح من المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة " أداء " المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز عن المركز وأهداف لوحة مؤشرات تطبيق وطني ودورها في تعزيز التعاون في المجال المعرفي وتحسين تجربة المستفيد وتطبيق منصة "وطني" الذي يعد أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد ، التي تعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر ، بعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ولوحة مؤشرات تطبيق " وطني " وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام ، متمنياً التوفيق للقائمين على المركز .

وأكد سموه أن اطلاق تطبيق وطني " منصة لتقييم الخدمات العامة " في منطقة جازان ‬‫سيسهم في تقييم الخدمات العامة في جازان من خلال التطبيق ومشاركة المواطن في بناء الوطن عبر الرابط : https://watani.gov.sa .

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