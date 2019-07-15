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النمر يعلق على مزاح الأسد
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على مقطع فيديو يبين إدخال أسد على مجموعة شباب في خيمة كنوع من المزاح.
وقال النمر محذرًا من مثل هذه المقالب: لا تحاول ممازحة من حولك بتخويفهم؛ فبعض القلوب لا تتحمل (بالفعل قد تتوقف نهائيًّا) ويغمى على الشخص فتتحول المداعبة إلى محاولة إنقاذ قد تفشل.
في سياق آخر، أكد النمر أن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: “رفقًا بالقوارير” في غاية البلاغة والدقة؛ فقلوبهن أكثر عرضة للانكسار، كما أثبتت الأبحاث بعد 14 قرنًا من الزمن.
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