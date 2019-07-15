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كلمات محفزة من القرني
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني كلمات محفزة إلى متابعيه بشأن ترك التشاؤم وتفويض الأمر إلى الله تعالى.
وقال القرني: {فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ} في بطن الحوت، وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كان هناك الأمل، في شدة الظلام ينبثق النور، وفي أزمة اليأس ينتصر الأمل، وفي مرارة التشاؤم يفوز التفاؤل، فوّض أمرك إلى ربك، وأحسن الظن بخالقك، فلن يخيب ظنك أبدًا.
ونصح القرني في سياق آخر: إياك والتأخر عن الصلاة، إذا سمعت الأذان، ألقِ قلمك، اختم الاجتماع، أنهِ الجلسة، انتهى الأمر، الله أكبر من كل شيء، وصلِّ بخشوع فكل ما ينتظرك أقل شأنًا من الصلاة، ونصيبك من الدنيا ينتظرك، أنت أعطيت الدنيا ساعات فهب لله دقائق.
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