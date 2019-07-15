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نادي الشهيد بمحايل يكرم الحفظي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
كرمت إدارة نادي الشهيد الرياضي، وبحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، لاعب فريق الكاراتيه بالنادي أحمد بن سلطان الحفظي، وذلك بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة ألمانيا الدولية، التي أقيمت بالعاصمة برلين بمشاركة عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وإنجلترا وبولندا وأوكرانيا، بالإضافة للبلد المستضيف ألمانيا.
وحضر التكريم، رئيس نادي الشهيد إبراهيم غالب ونائب الرئيس محمد الحسين الفلقي وعدد من مديري الإدارات الأمنية والحكومية.
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