مقتل مدرب رياضي على يد أحد المشتركين في نادٍ رياضي خاص بالرياض

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

شهد ناد رياضي خاص في حي السويدي بالرياض، اليوم، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها مدرب رياضة وافد من جنسية عربية على يد أحد المتدربين في النادي،

وشاهد جمهور في النادي القاتل وهو يطعن المدرب داخل صالة نادي الحديد كما أكدت المصادر ،وسقط المدرب في المكان المخصص للسباحة بالنادي فيما واصل الجاني طعنه بقوة ثم لاذ بالفرار من النادي