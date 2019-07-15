شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة «القبول الفوري» و«التغيير» في جامعة الملك خالد.. اليوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، اليوم (الاثنين) خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقاً.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة، وأوضح أن جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين، ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيراً إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية.
وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقاً لنسب القبول المعلنة سابقاً.
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