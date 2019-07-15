شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بجانٍ سرق مركبة وأطلق النار على دورية أمنية في الحرجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة 8:30 من مساء يوم (الجمعة) التاسع من الشهر الجاري، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع، وتم ضبط السلاح المستخدم في المركبة التي اتضح أنها مسروقة، كما ضبط بحوزته (502) قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد آل هباش أنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن وتم نقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.