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أمن الرياض يلاحق جانياً قتل مدرباً رياضياً في حي السويدي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد مرتادو أحد الأندية الخاصة في حي السويدي بالعاصمة الرياض، جريمة قتل ذهب ضحيتها مدرب (عربي الجنسية) فوجئ بهجوم شنه أحد المشتركين في النادي، الذي سدد طعنة غادرة للمدرب داخل صالة نادي الحديد، وفق ما أكده شاهد عيان داخل النادي.

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وكشف شاهد عيان لـ«الخليج 365» -رفض ذكر اسمه- أن الحادثة وقعت عقب صلاة المغرب، إذ حاول المدرب الفرار باتجاه مرافق النادي الداخلية، غير أن الجاني واصل ملاحقته مهددا كل من يحاول الاقتراب منه بإيذائه، وفي الموقع المخصص للسباحة سقط المدرب والدماء تنزف منه فيما واصل الجاني توجيه الطعنات إلى المجني عليه دون قدرة على الدفاع عن نفسه.

وأضاف شاهد العيان أن الجاني توجه نحو بوابة النادي هاربا بعد ارتكاب جريمته مغادراً الموقع، حاملاً «سكيناً»، ومهدداً ومتوعداً كافة أعضاء النادي والمدربين بأن كل من يقترب منه سيجد مصير المدرب، فيما تم استدعاء الأجهزة الأمنية والفرق الإسعافية التي بادرت بنقل الضحية الذي لفظ أنفاسه لاحقا متأثرا بإصابته.

ورصدت شرطة الرياض أوصاف الجاني، إذ وثقت كاميرات النادي جريمته بكافة تفاصيلها، وتم رصد إفادة شهود العيان، فيما باشرت ملاحقة الجاني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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