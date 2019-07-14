السعودية اليوم / اختتام دورة التصوير الفوتوغرافي بوادي الدواسر



وادي الدواسر 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، اليوم دورة التصوير الفوتوغرافي التي أقامها للمبتدئين والهواة من حاملي الكاميرات

الاحترافية .

وتضمنت الدورة التي قدمها المصور مبارك بن عبدالله آل خشيم جلسات تدريبية شمل محتواها النظري والعملي أنواع التصوير ونواع الكاميرات ، وأنواع العدسات والمرشحات الضوئية ،

وأوضاع الكاميرا التلقائية والاحترافية ، والتعريف بقواعد التعريض الصحيح للضوء من خلال مثلث التعريض ، بالإضافة إلى القواعد الذهبية للصورة الناجحة ، وأنواع الإضاءات .

وأوضح مدير النادي فيصل بن بادي الدوسري أن الدورة صممت خصيصاً للمبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي ، حيث تمكنهم من الإلمام بأساسيات التصوير الفوتوغرافي الرئيسة ليصبحوا مصورين قادرين على مزاولة تلك الهواية .

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