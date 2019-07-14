حج / الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام بلوحات ترحيبية



مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع لوحات على جنبات الطرق الموصلة لمكة المكرمة وصالات استقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج للعام الجاري 1440هـ ، بالمطارات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحمل عبارات الاحتفاء والترحيب بضيوف البرنامج من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وضمّت اللوحات الترحيبية صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وضعت في استقبال الضيوف في المطارات والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى واجهات الفنادق المعدّة لسكن ضيوف البرنامج، بعبارات التهنئة بحضورهم ضيوفاً لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج، مما يضفي البهجة والسرور على نفوسهم .

وتواصل اللجان العاملة في برنامج الاستضافة العمل على مدار الساعة وبتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمستضافين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين، والعمل على تحقيق التطلعات من هذا البرنامج النوعي.

وانخرطت طواقم ولجان متعددة في تنفيذ الأعمال الموكلة لها بكل همة ونشاط تعكس مدى الفرح والسرور لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتشريفهم بالعمل في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

مما يذكر أن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية كل عام يحظى بحضور إعلامي متميز وإشادة واسعة من مختلف قيادات العمل الإسلامي بدول العالم، واستضاف منذ انطلاقته أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.

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23:40ت م

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