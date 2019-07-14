السعودية اليوم / بلدية أحد رفيدة توقف تعديات على أراضٍ حكومية



ظهران الجنوب 11ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14يوليو 2019 م واس

أوقفت بلدية أحد رفيدة اليوم تعديات على أراضي بيضاء بمساحة 20 ألف م2 في مركز الفرعين, وهي عبارة عن عقوم ترابية وأسوار ومبان من الحجر وغرف .

وأزالت البلدية التعديات بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين.

// انتهى //

23:19ت م

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