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آخر كلمات عداوي غريق نياغرا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد شقيق المبتعث السعودي قاسم عداوي، الذي لقي حتفه في شلالات نياغرا في أمريكا، الاثنين الماضي، أنه يعمل حاليًّا على إنهاء الإجراءات الرسمية لنقل جثمان شقيقه إلى مكة المكرمة، ليتم دفنه هناك وفقًا لوصيته، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد للدفن حتى الآن.
وقال عيسى يحيى عداوي: “آخر ما جمعني بشقيقي قاسم هو حدثينا عبر تطبيق واتساب، وكان حينها يوصيني بوالديه خيرًا، ويوصي بتذكير والدنا المريض بالصلاة؛ كونه مصابًا بالزهايمر، خوفًا من أن تفوته الصلاة دون أن يدرك وقتها”، بحسب “العربية”.
وتابع عيسى الحديث بصوت يشوبه الألم: “ما حدث فاجعة للأسرة، ونحن مؤمنون وصابرون بما قضاه الله، وندعو الله أن يتم علينا فضله بالصبر والاحتساب، ونسأله سبحانه أن يكتبه مع الشهداء”.
وقدّم عيسى شكره وتقديره للجهات الحكومية السعودية المعنية لمتابعتها قضية شقيقه، مضيفًا: “في الحوادث وغيرها من المصائب، تجد كافة الشعب السعودي كتلة واحدة متلاحمة. أشكر كل من تفاعل مع الحدث وخفف مصابنا، سائلًا الله عز وجل أن يديم أمن واستقرار هذا البلد المبارك في ظل حكومتنا الرشيدة. وأقدم الشكر لكافة الإخوة الصحافيين، الذين كرَّسوا كل جهدهم لإيصال صوت متابعات الخليج 365 لكل المسؤولين”.
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