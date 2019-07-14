السماح لأهالي مكة بالذبح بالعيد

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم السماح للمطابخ الأهلية في منطقة مكة المكرمة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق للأهالي.

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وأوضحت أمانة منطقة مكة المكرمة أن هذا يأتي بعد حصول الأهالي على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية وتوفر الاشتراطات الصحية.

في سياق آخر، أكدت وزارة الحج والعمرة أن عدد المتطوعين في الوزارة الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن يزيد عن 3 آلاف متطوع ومتطوعة.