المجلة العربية وكتابها عن الطائف والأدب

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت المجلة العربية عددها رقم 514 لشهر يوليو، والذي أفرد صفحته الرئيسية بعدة عناوين متنوعة، منها “الطائف ثقافة الورد والمطر”، و”الثنائي العالمي المتميز”، و”رحلة داخل مركز رقابة الفيسبوك” وأيضًا “كامل القصاب لبنات التعليم الأولى”، و”التراث الشعبي في المسرح العربي”.

وتضمن العدد الجديد من “العربية” العديد من الموضوعات المتميزة منها بروتريه عن الفنان ناصر القصبي، و”سوق عكاظ حضارة تتجدد”، وأيضًا موضوع خاص عن المثقف العربي والهوية المؤجلة، واللوحة التشكيلية بين السرقة والتزييف”.

Advertisements

ويمكن الاطلاع على العدد كاملًا بصيغة بي دي إف على الرابط هنا

أما كتاب المجلة فكان بعنوان “حركة التأليف والنشر الأدبي” في المملكة لعام 2018، وهو دراسة ببليوجرافية ببلومترية لخالد بن أحمد اليوسف، تحدث فيه عن النشر الداخلي والتأليف والنشر والأدب العربي والترجمة وأيضًا الرواية والشعر والقصة القصيرة والمسرح، بالإضافة إلى العديد من الأقسام الأخرى داخل الكتاب.

ويمكن الاطلاع على كتاب حركة التأليف على الرابط هنا