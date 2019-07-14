- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المجلة العربية وكتابها عن الطائف والأدب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المجلة العربية وكتابها عن الطائف والأدب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت المجلة العربية عددها رقم 514 لشهر يوليو، والذي أفرد صفحته الرئيسية بعدة عناوين متنوعة، منها “الطائف ثقافة الورد والمطر”، و”الثنائي العالمي المتميز”، و”رحلة داخل مركز رقابة الفيسبوك” وأيضًا “كامل القصاب لبنات التعليم الأولى”، و”التراث الشعبي في المسرح العربي”.
وتضمن العدد الجديد من “العربية” العديد من الموضوعات المتميزة منها بروتريه عن الفنان ناصر القصبي، و”سوق عكاظ حضارة تتجدد”، وأيضًا موضوع خاص عن المثقف العربي والهوية المؤجلة، واللوحة التشكيلية بين السرقة والتزييف”.
ويمكن الاطلاع على العدد كاملًا بصيغة بي دي إف على الرابط هنا
أما كتاب المجلة فكان بعنوان “حركة التأليف والنشر الأدبي” في المملكة لعام 2018، وهو دراسة ببليوجرافية ببلومترية لخالد بن أحمد اليوسف، تحدث فيه عن النشر الداخلي والتأليف والنشر والأدب العربي والترجمة وأيضًا الرواية والشعر والقصة القصيرة والمسرح، بالإضافة إلى العديد من الأقسام الأخرى داخل الكتاب.
ويمكن الاطلاع على كتاب حركة التأليف على الرابط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر المجلة العربية وكتابها عن الطائف والأدب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.