7 برامج تدريبية مجانية لتكامل بعسير

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أبها

أعلن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية المجانية للعاملين والمتطوعين في “موسم السودة” والذي تنطلق فعالياته بداية أغسطس القادم وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

وأكد تكامل أن البرامج التدريبية عددها 7 برامج وهي كالتالي: برنامج تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية، برنامج مهارات التعامل مع الزائر، برنامج مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي، برنامج دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية، برنامج مفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية، برنامج التطوع وأثره على التنمية، برنامج إدارة الحشود.

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كما أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن جميع البرامج سوف تقام في منطقة عسير وبشكل مجاني، مضيفة أن جميع البرامج سوف تقام في الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساءً وفق المواعيد المحددة.

ولفتت إلى أنه سوف يتم منح المتدربين المشاركين في البرامج شهادات معتمدة من هيئة السياحة والتراث الوطني.

للتسجيل على الرابط: هنا