بنك التنمية الاجتماعية | رابط الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يبحث الكثيرون من مواطني المملكة العربية السعودية عن ” استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهويه” ، للحصول على طلب إستثناء من “بنك التسليف” ، الخدمة التي اتيحت من قبل وزارة المالية بالمملكة، والتي تعمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بالاستعلامات التي تتعلق بقروض بنك التسليف والإدخار، بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني، بهدف توفير الوقت والجهد، ودون الحاجة الى الذهاب للبنك مباشرة .

استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يعمل بنك التسليف على إعطاء القروض ولم يحصل على فوائد من العملاء، مما يوفر عليهم الحصول على القرض ويتم ذلك بتقديم إلتماس إعفاء بنك التسليف من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للبنك، بعد إنطباق كل الشروط اللازمة، والتأكد من صحة أهلية المتقدم، يتم في هذه الحالة قبول طلب الإعفاء من بنك التسليف والإدخار برقم الهوية الوطنية .

قم بالدخول الى موقع البنك التنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط.

فى الخطوة التالية قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك، وإدخال كلمة المرور.

ثم انقر على كلمة “موافق” .

الاستعلام عن الأقساط المسددة

قم بالدخول الى موقع البنك التنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط.

قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك، وإدخال كلمة المرور.

من خلال خدمة حسابي فى بنك التنمية الاجتماعية، قم بتعيين قرض نسبق في التسليف .

ثم قم بتعيين القرض الذى تود عرض الأقساط المدفوعة له، وذلك بالنقر على تحديد سلسلة من القروض .

سوف يتم دخولك الى صفحة القرض لتطلع على الدفعات التي تم دفعها للبنك .

ثم تذهب الى سلسلة ( الدفعات، الاقساط) .

ثم قم بتعيين “عرض الأقساط المدفوعة ” .

يجب تعبئة البيانات المطلوبة لتتمكن من الحصول على تقديم طلب إستثناء سداد قروض بنك التسليف وهي : ( الاسم رباعي، رقم هوية مقدم الطلب، رقم الجوال، مصدر الحفيظة، رقم الحفيظة، تاريخ الحفيظة، مكان القرض، رقم عقد الشركاء ).

الأوراق اللازمة لإعفاء بنك التسليف