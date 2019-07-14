الخدمة المدنية تحدد موعد بدء وإنتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية

متابعينا الكرام متابعي أخبار دولة المملكة العربية السعودية نرصد لكم عبر موقع نجوم تفاصيل إعلان الخدمة المدنية، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم السبت الموافق 13-07-2019 عن موعد البدء بإجازة عيد الأضحى المبارك ، وعدد ايام الإجازة التي سوف تمنح للموظفين ، وقد تحدثت وزارة الخدمة المدنية من خلال الرد على سؤال أحد المغردين من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر “التدوينات الصغيرة”: “إن إجازة عيد الأضحي المبارك سوف تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة” ، وفي ختام الأمر فقد أضافت وزارة الخدمة المدنية على أن إجازة عيد الأضحى المبارك ، سوف تنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر ذاته .

موعد عيد الأضحى المبارك

يترقب المسلمون في كافة أرجاء المعمورة عيد الأضحى المبارك 1440 للإحتفال به ، حيث تختلف مظاهر الإحتفال بالعيد الكبير في جميع الدول وتجتمع الشعور بالسعادة والسرور خاصة لحجاج بيت الله الحرام ، ويتم في هذا العيد ذبح الأضاحي أسواً بسيدنا إبراهيم عندما قرر ذبح سيدنا إسماعيل فأنزل له الله عز وجل كبش فدا ليكون فدا له ، وقد أصبحت عبادة وسنة يقوم بها المسلمون في كل عيد اضحي ، فقد كشف العديد من علماء الفلك والابحاث أن يوم عرفة سيكون يوم السبت العاشر من شهر أغسطس الأحد و11 أغسطس هو أول يوم من أيام عيد الأضحي المبارك ، هذا ويستمر العيد حتي يوم الرابع عشر من أغسطس .