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وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تفتح التقديم على 104 وظيفة اعتباراً من اليوم عبر منصة جدارة

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وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدأت اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 11 ذي القعدة فتح أبوبها للتقديم في 104 وظيفة إدارية للرجال والنساء، وكانت الوزارة صرحت منذ أيام قلائل عن طرحها لعدد من الوظائف للمواطنين يتم التقديم عليها من خلال موقع جدارة الإلكتروني التابع لوزارة الخدمة المدنية، الوظائف المعلنة على المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، الوظائف لخريجي المعاهد التخصصية والمؤهلات المتوسطة، والمؤهلات العليا، ومن يحملون الدبلومات ودرجة الماجستير.

وكما أشرنا سابقاً أن عدد الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هي 104 للرجال والنساء، نصيب النساء من الوظائف هو 28 وظيفة، أما الرجال 76 وظيفة وجميع الوظائف إدارية، وينتهى التقديم على تلك الوظائف يوم الخميس القادم الموافق 15 ذي القعدة 1440هـ، يتم اختيار أكثر من شخص على الوظيفة الواحدة، ويتم عمل مقابلة شخصية معهم  لحسم من سوف يتم قبوله على الوظيفة، ليتم تعينهم بعد الاعلان الرسمي مباشرة.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
كيفية التقديم على وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نوفر لكم عبر موقع نجوم مصرية رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث يتم التقديم فقط عبر موقع جدارة ، وبعد الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول في نظام جدارة، عليك ملئ بيانات التسجيل وهي رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والجنس وإداخال رمز التحقق، بعد الانتهاء والدخول إلى واجهة منصة جدراة، من خلال الوظائف المتاحة أختر وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واملئ البيانات المطلوبة للستجيل، وانتظر حتى إعلان النتائج بسكل رسمي، بعد فرز المتقدمين.

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