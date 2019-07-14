بعد ارتفاع أسعار البنزين في السعودية.. 8 طرق لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك

أصدرت شركة “أرامكو” السعودية، قرارا بزيادة أسعار البنزين، اعتبارا من الأحد 14 يوليو، ضمن إجراءات موسعة لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.

ولاقى الخبر ردود فعل واسعة النطاق ومتباينة في مواقع التواصل السعودية، وتحدث عدد كبير منهم عن مصير سياراتهم بعد ارتفاع أسعار البنزين.

ولكن موقع “درايفنج تست” المعني بأخبار السيارات، يقدم 8 طرق مثالية لتخفيض استهلاك البنزين والوقود للسيارات.

وجاءت تلك الطرق الثمانية على النحو التالي:

1- ابتعد عن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة، إذا كنت تخطط تخفيض استهلاكك للبنزين، واختر نوع سيارة يكون موفرا للوقود.

2- قلل من الوقت الذي تسير به بسيارتك، واعتمد على نظام “مرافقي السيارات” مع الجيران أو الزملاء للحد من كمية الرحلات التي تقوم بها سيارتك سواء إلى العمل أو السوق أو أي نزهة أخرى.

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3- أعد النظر في نوعية الوقود الذي تستخدمه، فغالبية السيارات يمكن أن تستخدم فيها فئة البنزين الأقل من دون آثار سلبية، لكن عليك في البداية أن تسأل عن أقل درجة وقود يمكن أن تستخدمها سيارتك من دون وجود تأثيرات سلبية عليها.

4- تغيير طريقة القيادة، بحيث تجنب الانطلاق بالسرعة القصوى وبمعدل تسارع سريع على الطرق السريعة، حتى لا تستهلك بنزين بصورة أكبر.

5- تخفيف السيارة، تجنب عند السير لمسافات طويلة أن تكون السيارة معبأة بأمتعة ثقيلة أو تسحب ورائها مقطورة، لجعلها تستهلك الوقود بصورة أكبر كفاءة.

6- الصيانة الدورية، خاصة وأن إهمال الصيانة الدورية ضد يعود بالسلب على استهلاك الوقود، خاصة فيما يتعلق بتغيير فلتر الزيت ومرشحات الهواء، وما إلى ذلك.

7- ناقل الحركة اليدوي يكون له عامل أكبر في توفير استهلاك البنزين في السيارات، نظرا لأن قائد السيارة يتحكم دوما في انطلاقة السيارة، ما يجعلها أكثر قدرة على المناورة وتوفيرا للوقود.

8- أعد تقييم مسارك، فمثلا إذا كان هناك طريق للعمل أقصر من آخر، وقد يكون هناك به إشارات مرور وتلال أكثر من الثاني ما يجعلك تستهلك مزيدا من البنزين.