شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ماليزيا يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) غادر السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، جدة اليوم (الأحد). غادر السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، جدة اليوم (الأحد). وكان في وداع ملك ماليزيا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز و أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر وعدد من المسؤولين.



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