شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مستودعين في «الخمرة» بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم (الأحد) من إخماد حريق اندلع في مستودعين بحي الخُمرة.

وأفاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 2:26 ظهراً باشر رجال الدفاع المدني بلاغاً عن حريق بمستودع في حي الخمرة بمحافظة جدة، حيث اتضح اشتعال النار داخل مستودعين مُسقّفين بالصاج يحتويان على مواد كيميائية تستخدم في عملية صناعة مواد البناء والأسمدة ومضادات الرغوة وتقدر مساحتهما بـ2000 متر مربع، وتم بفضل الله السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة، ومباشرة التحقيق فيه.

وبين المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أنه لم يتعرض أحد لأي أذى ولله الحمد.