لماذا تتم المراجعة الدورية لأسعار البنزين ؟

أعلنت أرامكو السعودية أمس أن أسعار البنزين المحدثة سيتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الأحد 14 يوليو 2019م. وتؤثر مراجعة أسعار البنزين وأسعار الطاقة بوجه عام على الكثير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل واستعمال الوقود.

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى. ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط ، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًا.