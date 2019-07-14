الأمير خالد الفيصل يوافق على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر في محرم المقبل

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في مطلع شهر محرم المقبل. جاء ذلك خلال رئاسة سموه اجتماع المجلس التاسع لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وأعضاء المجلس. وقد حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال. وفاز الشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمة الجائزة 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.

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