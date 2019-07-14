هكذا تم استقبال حجاج تركيا !

بالوردود وماء زمزم البارد استقبل حجاج تركيا لدى وصولهم إلى مكة المكرمة، حيث احتفى مكتب الخدمة الميدانية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، بوصولهم في جو احتفائي بهيج.

وقال رئيس المكتب المطوف نادر أسامة باشا إن المكتب استقبل أول فوج تابع لهم من حجاج تركيا، والبالغ عددهم 192 حاجا عند وصولهم لمكة المكرمة بماء زمزم والورد وتقديم الضيافة لهم، مشيرا إلى أن برامج استقبال الحجاج تعد من الضروريات التي تحرص عليها المكاتب ابتهاجا بوصول ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة. وأضاف إن منسوبي المكتب يشعرون بالفرح والسرور والسعادة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ويعملون على خدمة وراحة الحجاج طيلة تواجدهم في الديار المقدسة، ليتفرغ الحاج للعبادة وأداء مناسك الحج.