اندلاع حريق في مستودعين للمواد الكيميائية بجدة

تباشر الجهات المختصة حريقاً اندلع بمستودعين للمواد الكيميائية على مساحة 2000 متر مربع جنوبي محافظة جدة. وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات المختصة ما زالت تتعامل مع الحريق، في حين لم ترد حتى الآن أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر الناتجة عنه.

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