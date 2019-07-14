بالصور.. مدني جدة يسيطر على حريق مستودع حي الخمرة بجدة

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بمحافظة جدة، ظهر اليوم الأحد، السيطرة على حريق اندلع في مستودع بحي الخمرة، مخصص للمواد الكيميائية ولتصنيع مواد البناء والأسمدة،

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف: إنه في تمام الساعة 2:26 من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ذي القعدة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق بمستودع بحي الخمرة بمحافظة جدة،

وأضاف الشريف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار بداخل مستودع مسقوف بالصاج تقدر أبعاده بـ (40×50) م يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في عملية صناعة مواد البناء والأسمدة ومضادات الرغوة، مؤكدًا أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة، ودون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأكد الشريف، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.