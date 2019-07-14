إغلاق صالة الذبح في مسلخ «الكعكية» اعتبارًا من غدٍ الإثنين

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ «الكعكية»، اعتبارًا من غد الإثنين.

وعرب صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الأمانة: أمين العاصمة المقدسة، يصدر قرارًا بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتبارًا من يوم غد الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ ، وعلى الأهالي الراغبين في الذبح التوجه إلى المسالخ المعتمدة في (العكيشيةـ مسلخ المعيصم ـ مكة المكرمة).

وفي سياق ذي صلة، أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن قرب جاهزية مسالخ الأنعام بمكة المكرمة، بعد استحداث مسالخ نموذجية جديدة، وتطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القصور في تنظيم الذبائح، وتلافي المخالفات والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

وقال القويحص: نعكف منذُ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج؛ حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة؛ لرفع طاقتها الاستيعابية، وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد القويحص ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية، وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بواسطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.